В Кремле не стали комментировать планы Приднестровья войти в состав России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 22 июля, заявил, что не знает, с чем связаны заявления о планах Приднестровья войти в состав России.

По словам Пескова, он видел сообщения СМИ, но не знает, чем подобные заявления вызваны.

Ранее в этот день глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил о намерении властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России.

В своем заявлении Виталий Игнатьев подчеркнул, что вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Он отметил, что это отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года.

На заявление Игнатьева в пятницу также отреагировал и депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Он пообещал поставить памятник пособнику гитлеровцев Степану Бандере в Тирасполе. В своем обращении к народу Приднестровья украинский депутат использовал ненормативную лексику.

31 мая результаты опроса показали, что больше половины молдаван (56,1%) высказались за вступление своей страны в Евросоюз. За присоединение Молдавии к Румынии — 30,7%, за признание независимости Приднестровья — 27,1%, вступление Молдавии в Североатлантический альянс готовы поддержать только 24,5% респондентов.

10 мая сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что представители молдавской власти пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией, однако не могут добиться большинства в этом вопросе.

3 марта глава государства Майя Санду сообщила, что в Молдавии подписали заявку на вступление в Евросоюз. Кишинев принял такое решение после аналогичных запросов в ЕС со стороны Грузии и Украины.

Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, взяв на себя ряд обязательств. В частности, Кишинев должен привести местные законы к евростандартам, согласовывать внешнюю политику. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли.