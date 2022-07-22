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Муж актрисы Русланы Писанки назвал причину ее смерти

Муж актрисы Русланы Писанки заявил, что у его супруги была агрессивная форма рака
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Фото: ТАСС/НТВ
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Муж Русланы Писанки Игорь Исаков в соцсетях в пятницу, 22 июля, назвал причину смерти актрисы. По его словам, она скончалась от агрессивной формы рака.

«У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущенная… Но то, как она боролась, я бы даже наполовину не смог… К сожалению, иммунитет не выдержал», — поделился Исаков на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и признался, что чувствует себя опустошенным.

Исаков добавил, что пытается держаться, потому что его состояние не понравилось бы супруге.

По его словам, прощание с артисткой пройдет городе Кайзерслаутерне в Германии, где Писанка находилась в последнее время. После этого он намерен «забрать свою Русю домой, в Киев».

Руслана Писанка скончалась в Германии в ночь на 19 июля на 57-м году жизни. В Германию она переехала в феврале 2022 года для прохождения лечения, но точный диагноз не раскрывала.

Писанка сгорела буквально за полгода. Правда, уже тогда друзья начали подозревать, что Руслана тяжело больна, пишет сайт kp.ru. Незадолго до переезда во время одного из спектаклей актриса упала в обморок, сломав ногу, после чего была прооперирована.

Многие считают, что актрису погубили диеты и постоянные попытки избавиться от пышных форм, за которые ее как раз и полюбили зрители, сообщает телеканал «360».

Руслана Писанка родилась в 1965 году в Киеве, уточняет RT. Актриса появлялась на экранах в качестве телеведущей, в частности, в шоу «Страна советов» на российском телеканале НТВ. Кроме того, Писанка снималась в телепроектах и фильмах, в числе которых реалити «Служебный романс», сериал «Сваты» и лента «Ржевский против Наполеона», пишет НСН.

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