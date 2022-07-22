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В Москве на 22% сократилось число ДТП с участием нетрезвых водителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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За шесть месяцев 2022 года было зарегистрировано 158 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 20 и пострадали 212 человек. Об этом сообщил 22 июля официальный Telegram-канал столичной ГИБДД.

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Вместе с тем автоинспекторы Москвы отметили, что число погибших и раненых людей в таких ДТП уменьшилось на 26% и 16%.

Анализ дорожных аварий с участием нетрезвых водителей показал, что наиболее часто такие ДТП регистрировались по воскресеньям. Временной пик аварийности приходился на отрезок между 23:00 и 01:00 ночи.

Столичные инспекторы отметили, что в 30% случаях участниками ДТП стали лица, отказавшиеся от медицинского освидетельствования, а в 20% водители находились в наркотическом опьянении.

Самыми частыми нарушениями со стороны нетрезвых водителей, ставшими причинами ДТП, стали нарушение скоростного режима, несоблюдение безопасной дистанции и выезд на полосу встречного движения.

21 июля ГИБДД РФ сообщила, что в России за шесть месяцев 2022 года почти на 5% выросло количество погибших в ДТП с велосипедистами. По статистике, с января по июнь текущего года зафиксировано 1946 таких случаев.

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