Опубликованы кадры задержания в Крыму направлявшегося к националистам россиянина

В Сети опубликованы кадры задержания в Крыму петербуржца, собиравшегося вступить в одно из националистических формирований на Украине. Запись показал портал «Крым 24».

На кадрах показывается, как сотрудники ФСБ заходят в помещение, где находят правонарушителя. После этого его предупреждают о возбуждении уголовного дела и увозят в управление. Мужчина не оказывает сопротивления.

Ранее в этот день стало известно, что сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 35-летнего мужчину.

Как уточнили в ведомстве, петербуржец поддерживал связь с украинскими боевиками и планировал присоединиться к ним для участия в противоправных акциях, в том числе диверсионно-террористического характера.

Чтобы реализовать задуманное, россиянин уволился с работы, купил камуфлированную одежду и средства первой медицинской помощи. Кроме того, он прошел ускоренный курс медицинской, тактической и огневой подготовки.

Ранее, 20 апреля, в одном из московских аэропортов правоохранители задержали сторонника украинских националистов. По информации «Известий», мужчина с 2015 по 2019 год часто выезжал на Украину, чтобы оказать финансовую поддержку экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ).