Проректор РАНХиГС Федотов отправлен под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова. Мера избрана 12 июля, 22 июля сообщается на сайте инстанции.

Фигурант обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, а также повлекшее лишение права на жилое помещение»).

Решение по мере пресечения вступило в силу 16 июля.

Федотов также был помощником ректора вуза Владимира Мау. 6 июля Мау, обвиняемый по делу о хищении средств в особо крупном размере, был отстранен от работы в Высшей аттестационной комиссии.

30 июля оперативники столичного ГУ МВД задержали Мау в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака.

Мау отправлен под домашний арест до 7 августа.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В октябре прошлого года в РАНХиГС опровергали информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.

В начале июня Иван Федотов назвал преподающих в школах учителей «отвратительными неудачниками». По его словам, большинство педагогов получили плохое образoвание и не способны обучаться.