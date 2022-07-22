Россия расширила первый перечень недружественных стран с ограничениями для посольств

Правительство РФ расширило перечень стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Об этом в пятницу, 22 июля, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Отмечается, что в список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Этим странам ограничат возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России.

Уточняется, что Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения. А за остальными странами установлены лимиты: у Греции лимит в 34 человека, у Дании — в 20, у Словакии — в 16.

Соответствующее распоряжение подписано 20 июля в реализацию указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

В утвержденном кабмином перечне стран также указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

Ранее, в пятницу, глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для африканских СМИ заявил, что Россия выступает за создание независимой и эффективной финансовой системы, неуязвимой для недружественных государств.

7 марта в перечень недружественных стран и территорий попали Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Ранее в списке находились только Чехия и Соединенные Штаты.