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Роскомнадзор разблокировал сайт Tor Project

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сайт Tor Project разблокирован на территории России. Сайт был удален 22 июля по решению Роскомназдора (РКН) из реестра, в котором ранее был указан.

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Сайт также исчез из реестра порталов, содержащих запрещенную в РФ информацию.

19 мая Саратовский областной суд отменил решение декабря 2021 года о блокировке сайта Tor и элементов используемой им сети.

7 декабря разработчики Tor в своем блоге сообщили, что получили уведомление от РКН о необходимости удалить запрещенную в РФ информацию, иначе сайт будет заблокирован. Разработчики отметили, что Россия — вторая в мире страна по числу пользователей Tor, браузер использует более 300 тыс. россияне составляют 15% от числа всех пользователей.

Tor — программное обеспечение, позволяющее устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Файлы cookie и история просмотров автоматически удаляются.

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