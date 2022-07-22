Audi подала в суд на китайского автопроизводителя Nio

Audi подала иск о возмещении ущерба к китайской Nio в окружной суд Мюнхена из-за того, что Nio две своих модели назвала почти также, как у известного немецкого бренда. Об этом издание Аutobild сообщило 22 июля.

Китайский производитель Nio два своих электрокроссовера назвал ES6 и ES8. Хотя эти автомобили в Германии официально не продаются, в Audi посчитали, что права на их товарный знак были нарушены. У компании есть линейка моделей, которая называется почти схоже: S6 и S8. Немецкий автопроизводитель посчитал, что для покупателей может возникнуть путаница и они могут расценить модели китайские модели ES6 и ES8 как электрические версии Audi S6 или S8.

Автоэксперты считают, что поиск защиты Audi в суде может быть связан с успехом Nio в деле производства электромобилей. Модели ES6 и ES8 кроме Китая официально продаются только в Норвегии и суммарно на всех рынках в сегменте электромобилей стоимостью €45 тыс. было продано почти 10 тыс. Nio. Электрических Audi за аналогичный период времени было продано всего 116 машин.

В конце 2022 года Nio намерена официально появится на немецком рынке с моделью ET7. Никакой путаницы в названии, но у китайского электролимузина есть особенность: всю тяговую батарею машины можно заменить за несколько минут на станциях замены аккумуляторов. Запас хода китайская марка обещает в 1 тыс. км.

Сумма иска была установлена судом Мюнхена в размере €150 тыс.

21 июля стало известно, что китайская марка Hongqi («Красное знамя»), производящая лимузины для китайской партийной элиты, собирается официально выйти на российский авторынок. Для сертификации в РФ подготовлено четыре модели: три машины с бензиновым мотором и один электромобиль.