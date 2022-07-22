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Правительство расширило список недружественных РФ стран

В Госдуме объяснили расширение списка недружественных стран

Депутат Белик о расширении списка: Россия делает соответствующие шаги в сторону недружественных стран
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Недружественные страны заблуждались, если считали, что их антироссийская политика будет действовать лишь в одном направлении, и на нее не последует закономерного ответа. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя расширение списка недружественных государств.

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«Россия, настроенная на расширение сотрудничества с дружественными странами, делает соответствующие шаги в сторону недружественных. Недружественные страны глубоко заблуждались, если считали, что их антироссийская политика будет действовать только в одном направлении, и на нее не последует закономерного ответа со стороны нашей страны», — указал он.

Как подчеркнул Белик, пока эти государства, уступив свою самостоятельность в принятии решений амбициям Вашингтона и Брюсселя, будут продолжать свой антироссийский курс, о конструктивном выстраивании отношений с ними говорить не приходится.

Ранее в этот день стало известно, что правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств. Список пополнили Греция, Дания, Словения, Словакия и Хорватия.

Соответствующее распоряжение было подписано накануне для реализации указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

В утвержденном кабмином перечне стран также указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

Как следует из нового распоряжением, за Грецией закрепили лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Список недружественных стран был утвержден еще в мае. В него вошли Чехия и США. Между Россией и странами Запада в середине апреля началось «дипломатическое» обострение, когда Соединенные Штаты вместе с введением очередных санкций выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально. Чехия также резко сократила численность посольства.

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