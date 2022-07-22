Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
В Кремле ответили на сообщения о задержке турбины для «Северного потока»
Мир
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерну
Общество
Путин поручил разработать допмеры для поддержки семей с детьми
Мир
Визит Байдена на Ближний Восток назвали дипломатическим провалом США
Мир
Порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее
Мир
Экс-продюсер группы «Грибы» бежал в Россию из-за угроз украинцев
Мир
В Германии назвали три ошибки Запада в отношении России
Политика
Правительство расширило список недружественных РФ стран
Сюжет:

Военкор «Известий» показал незаконно использованную ВСУ гражданскую машину

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военкор «Известий» Дмитрий Зименкин 22 июля показал в Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР) разбитую машину, которой незаконно пользовались ВСУ.

«Находим в бардачке техпаспорт некоего гражданина Юрия Чайки, жителя Донецка», — рассказывает журналист, поясняя, что украинские военные заменили номер автомобиля на европейский.

Зименкин уточняет, что как сообщили местные жители, с европейским номером ВСУ проще передвигаться по территории Украины.

Управление ударом: куда пойдут союзные войска после взятия Лисичанска
Теперь приоритеты у сил РФ и народных республик сменились, считают военные эксперты

Ранее в этот день он показал стелу на въезде в Лисичанск , которую перекрасили в российский триколор. Он уточнил, что заняться покраской монумента, который ранее был желто-голубым, вызвались местные жительницы. Бело-сине-красная стела символизирует то, что Лисичанск больше не относится к киевскому режиму.

Ранее, 20 июля, стало известно, что силы Народной милиции Луганской Народной Республики взяли под контроль село Берестовое в Донецкой Народной Республике. Берестовое — важный стратегический район. Находится на трассе Бахмут – Лисичанск, то есть на стыке двух республик.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, группировка войск республик при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила уже 255 населенных пунктов.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022