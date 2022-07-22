Военкор «Известий» показал незаконно использованную ВСУ гражданскую машину

Военкор «Известий» Дмитрий Зименкин 22 июля показал в Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР) разбитую машину, которой незаконно пользовались ВСУ.

«Находим в бардачке техпаспорт некоего гражданина Юрия Чайки, жителя Донецка», — рассказывает журналист, поясняя, что украинские военные заменили номер автомобиля на европейский.

Зименкин уточняет, что как сообщили местные жители, с европейским номером ВСУ проще передвигаться по территории Украины.

Ранее в этот день он показал стелу на въезде в Лисичанск , которую перекрасили в российский триколор. Он уточнил, что заняться покраской монумента, который ранее был желто-голубым, вызвались местные жительницы. Бело-сине-красная стела символизирует то, что Лисичанск больше не относится к киевскому режиму.

Ранее, 20 июля, стало известно, что силы Народной милиции Луганской Народной Республики взяли под контроль село Берестовое в Донецкой Народной Республике. Берестовое — важный стратегический район. Находится на трассе Бахмут – Лисичанск, то есть на стыке двух республик.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, группировка войск республик при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила уже 255 населенных пунктов.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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