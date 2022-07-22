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Песков подтвердил прибытие Шойгу на переговоры по зерну в Стамбул

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерну. Об этом сообщил в пятницу, 22 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы можем подтвердить, что Шойгу отправился в Турцию, можем подтвердить, что готовится подписание, но давайте дождемся, не будем забегать вперед», — сказал Песков.

Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин сказал ранее о том, что на фоне надвигающегося продовольственного кризиса очень важно разблокировать пути поставки на мировые рынки: удобрений, продовольствия и зерна.

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«Это не критически, потому что особой, скажем так, решающей помощи это не окажет, это сравнительно небольшое количество украинского зерна. Но все-таки очень важно, чтобы это зерно попало на мировые рынки, а также чтобы те косвенные ограничения, которые действуют в отношении наших товаров, тоже позволили рынку получить дополнительные объемы и удобрений, и зерна, и так далее», — пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее в этот день турецкий телеканал Habertürk сообщил, что Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерну.

Днем ранее, 21 июля, администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана анонсировала подписание в столице соглашения о создании зернового коридора. Уточнялось, что участие в нем примут представители Украины и России в присутствии турецкого лидера и Генерального секретаря ООН Антониу Гутериша.

Встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна завершилась 13 июля в Стамбуле. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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