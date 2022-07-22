Песков оценил работу нового главы МЧС Куренкова

Новый глава МЧС Александр Куренков активно взялся за работу, необходимо дать ему возможность проявить себя в полной мере. Об этом 22 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Целый ряд новых подходов в борьбе с пожарами применяется в этом году», — подчеркнул он.

Песков обратил внимание, что критических ситуаций ни с природными пожарами, ни с паводками нет.

«Природа может быть внезапна, коварна в своих проявлениях. Главное — быть готовым к принятию экстраординарных решений», — сказал он.

По словам представителя Кремля, глава государства ежедневно получает информацию из регионов и МЧС о природных катаклизмах.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая назначил генерал-майора Александра Куренкова на должность главы МЧС РФ. В этот же день он представил Куренкова Совету Федерации.

Глава государства отметил, что офицер начал свою деятельность рядовым сотрудником в органах государственной безопасности, затем длительное время также работал в Федеральной службе охраны.

Временно исполняющим обязанности главы МЧС РФ с 10 сентября 2021 года был Александр Чуприян, он сменил на посту Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября.