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В Кремле ответили на сообщения о задержке турбины для «Северного потока»

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Фото: Global Look Press/Rainer Weisflog
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Российская сторона так и не получила технической и юридической документации по турбине для «Северного потока». Об этом заявил журналистам 22 июля представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поэтому здесь любые упреки абсолютно безосновательны», — сказал он, рекомендовав обращаться за информацией к «Газпрому».

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Так он прокомментировал сообщения Reuters о том, что турбина задерживается якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России. Накануне агентство написало, что пока неясно, в какие сроки оборудование может быть возвращено, но предполагается, что процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Песков назвал абсурдными публикации СМИ о том, что проблемы с задержкой доставки исходят от РФ.

«Во-первых, вы говорите о неких источниках, которые утверждают, что непонятно, куда ее (турбину — Ред.) отправлять. Ну, это полная глупость, потому что компания, которая чинила всё это — Siemens, — она прекрасно знает, где установлена эта турбина. То есть это просто абсурдное сообщение источника», — сказал он журналистам.

В четверг, 21 июля, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбины из Канады в Германию. При этом он отказался рассказывать о деталях ее доставки в страну.

Российская компания «Газпром» 14 и 15 июня сообщила об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что Siemens из-за санкций против РФ не могла вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля предположил, что Канада долго не отправляла оборудование, потому что сама производит нефть, газ и планирует осваивать европейский рынок.

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