В Крыму задержали намеревавшегося воевать за Украину жителя Петербурга

Спецслужбы задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который планировал поехать на Украину для совершения боевых действий против Вооруженных сил России. Об этом сообщила официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

Отмечается, что мужчина задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Мужчина поддерживал связь с боевиками нацбатов и планировал присоединиться к ним для участия в противоправных акциях, в том числе диверсионно-террористической деятельности против российской армии и мирных граждан», — рассказала Варламова порталу «Крыминформ».

Подчеркивается, что, для того чтобы поехать воевать за ВСУ, задержанный уволился с работы, приобрел камуфлированную одежду и средства первой медицинской помощи, а также прошел ускоренный курс обучения медицинской, тактической и огневой подготовки.

20 июля стало известно о том, что российские силовики задержали агента спецслужб Украины Владислава Руденко, который за деньги передавал координаты блокпостов Вооруженных сил России в Херсоне.

Отмечается, что задержанный 2002 года рождения был завербован спецслужбами Украины в Херсоне в конце февраля. Он занимался сбором информации о блокпостах войск России за деньги.

Он рассказал, что ему также переводили деньги на покупку пистолета для самообороны и предлагали уехать в Польшу через Крым в случае опасности. По его словам, он так и не приобрел оружие, а денежные средства прогулял.