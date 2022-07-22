Глава СКР поручил возбудить дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении новосибирского депутата Хельги Пироговой из-за твита о военных. Об этом 22 июля говорится в сообщении на сайте ведомства.

Поручение Бастрыкин дал и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата.

В комментарии в Twitter независимый депутат Пирогова неуважительно высказалась о российских военных, погибших в ходе специальной операции на Украине.

18 июля группа муниципальных и областных депутатов Новосибирска попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Пирогова после этого удалила написанный ранее комментарий.

По поручению главы СК ход и результаты уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате.

В пятницу Пирогова сообщила, что в отношении нее составили административный протокол о дискредитации армии России. Депутату грозит штраф до 200 тыс. рублей.

7 марта Бастрыкин поручил подчиненным проверить призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Позже стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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