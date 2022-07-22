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Перевозившие иранскую нефть танкеры перешли на транспортировку топлива из России

Bloomberg: танкеры, перевозившие нефть из Ирана, переходят на транспортировку топлива из России
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Michal Fludra
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Танкеры, перевозившие иранскую нефть, переходят на транспортировку топлива из России. Об этом 22 июля сообщило Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Vortexa.

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«Одиннадцать из отслеживаемых судов, которые ранее перевозили иранскую нефть, загружали российскую нефть и нефтепродукты с апреля, совершив за это время 16 отгрузок», — написало агентство.

Аналитик рынка сырой нефти в Vortexa Армен Азизян рассказал, что поскольку всё больше компаний отказываются от перевозки российской нефти, те, кто знаком с торговлей сырьем в условиях санкций, будут продолжать использовать свои танкеры для экспорта из России на восток.

Поставки энергоресурса выросли до 250 тыс. баррелей в сутки в первой половине июля, увеличившись на 170 тыс. баррелей в день по сравнению с апрелем.

Среди перевозчиков есть танкеры, которые могут перевозить около 2 млн баррелей.

Накануне ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» заявил, что в случае введения странами G7 потолка цен на российскую нефть и прекращения РФ ее поставок стоимость энергоресурса может вырасти до $380 за баррель. Он подчеркнул, что покупатели не заинтересованы в таком исходе.

The Wall Street Journal сообщила 17 июля, что владельцы нефтяных танкеров в Европе увеличивают объемы транспортировки нефти из РФ перед вступлением в силу в декабре отложенных ограничений на топливо. По информации газеты, греческие компании перевезли почти половину объемов российской нефти в мае и июне.

Совет Евросоюза принял 3 июня шестой пакет санкций против РФ, который включает в себя отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Запрет морских поставок отложен до декабря, на нефтепродукты — до февраля следующего года.

В свою очередь в МИДе РФ заявили, что Евросоюз, введя рестрикции, пытается использовать энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей и вводят санкции на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса.

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