Перевозившие иранскую нефть танкеры перешли на транспортировку топлива из России

Танкеры, перевозившие иранскую нефть, переходят на транспортировку топлива из России. Об этом 22 июля сообщило Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Vortexa.

«Одиннадцать из отслеживаемых судов, которые ранее перевозили иранскую нефть, загружали российскую нефть и нефтепродукты с апреля, совершив за это время 16 отгрузок», — написало агентство.

Аналитик рынка сырой нефти в Vortexa Армен Азизян рассказал, что поскольку всё больше компаний отказываются от перевозки российской нефти, те, кто знаком с торговлей сырьем в условиях санкций, будут продолжать использовать свои танкеры для экспорта из России на восток.

Поставки энергоресурса выросли до 250 тыс. баррелей в сутки в первой половине июля, увеличившись на 170 тыс. баррелей в день по сравнению с апрелем.

Среди перевозчиков есть танкеры, которые могут перевозить около 2 млн баррелей.

Накануне ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» заявил, что в случае введения странами G7 потолка цен на российскую нефть и прекращения РФ ее поставок стоимость энергоресурса может вырасти до $380 за баррель. Он подчеркнул, что покупатели не заинтересованы в таком исходе.

The Wall Street Journal сообщила 17 июля, что владельцы нефтяных танкеров в Европе увеличивают объемы транспортировки нефти из РФ перед вступлением в силу в декабре отложенных ограничений на топливо. По информации газеты, греческие компании перевезли почти половину объемов российской нефти в мае и июне.

Совет Евросоюза принял 3 июня шестой пакет санкций против РФ, который включает в себя отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Запрет морских поставок отложен до декабря, на нефтепродукты — до февраля следующего года.

В свою очередь в МИДе РФ заявили, что Евросоюз, введя рестрикции, пытается использовать энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей и вводят санкции на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса.