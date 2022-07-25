Запретительный ход

Принципиальные изменения в российской экономике, вызванные нынешней ситуацией, идут очень быстро. В том числе они касаются и фондового рынка, который последние годы играет всё большую роль для рядовых россиян. Ведь время традиционных способов сохранения и преумножения капитала — депозитов и облигаций, даже не покрывающих растущую динамику цен, уходит на вторичный план.

Недавно монетарные власти представили концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов. Стоит обратить внимание на ограничение перечня инструментов, которые доступны неквалифицированным инвесторам на российских площадках. Банк России предложил приостановить продажу им иностранных ценных бумаг. При этом сделано важное допущение: торгующиеся депозитарные расписки компаний, чей ключевой бизнес находится на территории РФ, являются исключением.

Для начала стоит сказать, что потенциальные ограничения затронут и ценные бумаги из дружественных стран. Исходя из этого можно сделать вывод, что политики в возможных новациях меньше, чем экономики. На руках у рядовых россиян, по оценкам участников фондового рынка, находится около $30 млрд кеша. Очень неплохой инвестиционный ресурс в условиях санкций, когда Россия и ее корпоративный сектор отрезаны от внешних рынков капитала. На поверхности массовый выпуск облигаций компаний второго и третьего эшелона. Этого можно ожидать после снижения ключевой ставки ЦБ до 8%. Напомню, таргет регулятора по инфляции — 4%.

Однако и о рынке акций забывать не стоит. Возможно, вернется популярная у россиян практика «народных IPO», то есть продажа бумаг мелким инвесторам через сеть розничных банков. Опыт в целом оказался успешным: участники IPO «Сбера» и «Роснефти» неплохо заработали. При этом можно ожидать изменения инвестиционных предпочтений. Россияне прежде всего будут обращать внимание на перспективы компаний — потенциал роста выручки и, соответственно, чистой прибыли и дивидендов, а также перспективы сектора, где работает эмитент.

Основные бенефициары перестройки российской экономики — кибербезопасность, отрасли с пристальным акцентом на импортозамещение, оборонка. Пока полноценных бумаг из этих секторов, доступных инвесторам, не очень много. Прежде всего, стоит выделить акции быстрорастущей компании Positive Technologies. Однако со временем таких акций, вероятно, будет больше. Возрастет интерес к привилегированным акциям. Вероятность получить дивиденды по ним значительно выше, чем по обыкновенным акциям, — это могут быть «Ростелеком», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и т.д.

Сейчас отношение российских инвесторов к национальным активам выглядит, на первый взгляд, парадоксальным. Несмотря на обнуление дивидендов главными российскими фишками, прежде всего «Газпромом», брокеры говорят, что интерес к российским акциям в последнее время вырос. Если раньше состоятельные граждане размещали 10% средств в РФ, а 90% на Западе, то теперь пропорция 50% на 50%. Заморозка международных резервов Банка России и прочий негатив по отношению к россиянам привели к пересмотру рисков инвестиций на Западе. При этом free float российских акций не велик, а реально доступных бумаг еще меньше. Это позволяет рассчитывать на восстановление капитализации даже без участия западных игроков — в конце концов, можно обратиться к опыту Ирана, который давно живет под санкциями.

Хотя, конечно, исторический максимум 2008 года долларового индекса РТС в 2500 пунктов вряд ли будет достигнут. Ну а в заключение стоит предположить, что некоторые инвесторы, естественно, постараются обойти ограничения ЦБ. Погоня за прибылью часто толкает их на очень скользкий путь. И именно на этом пути может ждать высокий риск заморозки или потери инвестиций — как частичной, так и полной.

Автор — инвестиционный аналитик, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров

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