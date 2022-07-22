Военкор «Известий» показал разрушенные ударом ВСУ ангары с зерном

Украинские боевики нанесли ракетный удар по агрофирме «Колос» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видео последствий и разрушений 22 июля представил военный корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин.

«Удар по агроферме произошел в 03:00, повреждены три ангара», — рассказал журналист.

На кадрах виден ангар, где хранилось зерно. От удара металлические листы, из которых были сделаны стены постройки, разлетелись. Также повреждена кровля сооружения.

18 июля сообщалось, что в Запорожье, а также в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях украинские боевики с помощью вертолетов и артиллерии целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами.

Кроме того, в Калиновке Бахмутского района ДНР на территории зернохранилища неонацисты установили артиллерию и РСЗО, из которых периодически обстреливают позиции Вооруженных сил РФ.