Работников «Удмуртлеса» направили на тушение пожаров в Коми

Из Удмуртии в Коми на помощь в тушении лесных пожаров направили аэромобильную группировку. Об этом сообщает министр природных ресурсов Удмуртской Республики Денис Удалов.

Согласно межрегиональному плану маневрирования лесопожарными формированиями, в Коми направлены 20 сотрудников АУ УР «Удмуртлес». Они оснащены противопожарным оборудованием и инвентарем.

По данным на 22 июля, в Коми действуют 23 лесных пожара общей площадью свыше 1,2 тыс. га. С начала пожароопасного периода на территории республики было ликвидировано 221 возгорание, пишет Udm-info.ru.

На ближайшую неделю синоптики прогнозируют в Коми усиление жары. Установлен 4–5 класс пожарной опасности.

14 июля сообщалось, что в Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за пожаров. В регион была направлена группировка федеральной Авиалесоохраны.