Молдавия поставила точку в построении общего пространства с Приднестровьем после получения статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС). Об этом 22 июля заявил министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев.

«Получив статус кандидата на вступление в ЕС, Молдова тем самым перешла определенный Рубикон. Она поставила точку в вопросе какого-то построения политических взаимоотношений в рамках неких общих пространств, потому что это решение было принято единолично молдавским руководством, оно не принималось как-то коллегиально, более того, за нас никто не может высказываться», — цитирует Игнатьева «РИА Новости».

По его словам, обращением к ЕС Молдавия окончательно определилась с западным вектором развития.

Ранее в этот же день Игнатьев рассказал о планах республики добиться независимости от Молдавии и присоединиться к России. Этот курс был принят по итогам референдума, прошедшего 17 сентября 2006 года, отметил глава МИДа.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов в союз для Украины и Молдавии. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

На следующий день стало известно, что Кишинев намерен поддержать санкции Евросоюза в отношении Москвы. При этом спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил о желании сохранить хорошие отношения с Россией.

31 мая результаты опроса показали, что больше половины молдаван (56,1%) высказались за вступление своей страны в Евросоюз. За присоединение Молдавии к Румынии — 30,7%, за признание независимости Приднестровья — 27,1%, вступление Молдавии в Североатлантический альянс готовы поддержать только 24,5% респондентов.