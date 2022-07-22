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В ПМР заявили о точке в построении общего пространства с Молдавией

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Sergiy Anishchenko
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Молдавия поставила точку в построении общего пространства с Приднестровьем после получения статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС). Об этом 22 июля заявил министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев.

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«Получив статус кандидата на вступление в ЕС, Молдова тем самым перешла определенный Рубикон. Она поставила точку в вопросе какого-то построения политических взаимоотношений в рамках неких общих пространств, потому что это решение было принято единолично молдавским руководством, оно не принималось как-то коллегиально, более того, за нас никто не может высказываться», — цитирует Игнатьева «РИА Новости».

По его словам, обращением к ЕС Молдавия окончательно определилась с западным вектором развития.

Ранее в этот же день Игнатьев рассказал о планах республики добиться независимости от Молдавии и присоединиться к России. Этот курс был принят по итогам референдума, прошедшего 17 сентября 2006 года, отметил глава МИДа.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов в союз для Украины и Молдавии. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

На следующий день стало известно, что Кишинев намерен поддержать санкции Евросоюза в отношении Москвы. При этом спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил о желании сохранить хорошие отношения с Россией.

31 мая результаты опроса показали, что больше половины молдаван (56,1%) высказались за вступление своей страны в Евросоюз. За присоединение Молдавии к Румынии — 30,7%, за признание независимости Приднестровья — 27,1%, вступление Молдавии в Североатлантический альянс готовы поддержать только 24,5% респондентов.

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