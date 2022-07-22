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Поджигателя задержали с поличным в лесу Подмосковья

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Фото: vk.com/Лесничество «Русский лес»
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В лесу в Московской области задержали с поличным поджигателя, нарушившего все правила пожарной безопасности.

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В минувшие выходные сотрудники лесной охраны получили сообщение об обнаружении в лесу дымовой точки в районе Лужники Белопесоцкого филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес».

Как отмечает телеканал «360» в пятницу, 22 июля, после получения сообщения на место сразу выехали специалисты, поскольку там могло быть потенциальное возгорание.

Источник задымления удалось обнаружить быстро — местный житель начал обжигать оплетку кабеля на территории леса. Нарушитель попытался скрыться, но лесничие перекрыли дорогу машинами с двух сторон, а на место вызвали полицию.

Как рассказал замдиректора филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Сергей Агеев, подобные инциденты в регионе фиксируются нечасто. Между тем наработана практика оперативного реагирования на возгорания позволяет быстро прибывать на место. Он добавил, что в пожароопасный сезон лесничие всегда наготове и выезжают на проверку сообщений дежурного в любой момент.

Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов напомнил о важности соблюдения пожарной безопасности при нахождении в лесу. В 2022 году были увеличены штрафы за нарушение норм поведения. Жителям региона также напомнили, что при обнаружении возгорания нужно сразу же позвонить по единому номеру 112 или же по телефону 8 (800) 100-94-00.

В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о десятикратном увеличении штрафов для граждан, спровоцировавших лесные пожары, а также двукратном — для должностных и юридических лиц за учинение пожаров и сжигание травы рядом с лесами. Уличенные в поджоге травы возле леса граждане заплатят от 15 тыс. до 30 тыс. рублей (ранее штраф составлял от 1,5 тыс. до 3 тыс.), должностные лица — от 20 тыс. до 40 тыс. (было от 10 тыс. до 20 тыс.), юрлица — от 100 тыс. до 400 тыс. (ранее штраф был от 50 тыс. до 200 тыс.).

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