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Экс-продюсер группы «Грибы» бежал в Россию из-за угроз украинцев

Критиковавший Зеленского экс-продюсер группы «Грибы» Бардаж бежал в Россию из-за угроз
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Фото: youtube.com/ГРОШI
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Бывший продюсер украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш, живший в Грузии в последнее время, решил переехать в Россию после поступления угроз в его адрес. Об этом он сообщил в Telegram-канале в пятницу, 22 июля.

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По словам Бардаша, недавно ему позвонили с Украины и заявили, что за ним «послали Грузинский легион».

«Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после вброд перешел границу Грузии и Абхазии, опыт незабываемый», — написал экс-продюсер.

Также он рассказал, что в настоящее время находится в Москве, где «спокойно, безопасно и красиво». Бардаш отметил, что у много планов, касающихся музыки и общественной жизни. К реализации некоторых деятель шоу-бизнеса уже приступил, сообщает телеканал «360».

Ранее, 20 июля, продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию с Юрием Бардашем, в отношении которого на Украине началась травля из-за поддержки России. По мнению россиянина, Бардаш никому не сделал ничего плохого, но по отношению к нему началась травля, передает RT.

Он выпустил песню, в которой критикует президента Владимира Зеленского и выступает против притеснения всего русского на Украине.

Бардаш — создатель групп «Грибы» и Quest Pistols.

Ранее, 30 июня, бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что по-прежнему поддерживает президента России Владимира Путина и готов был бы «заслонить его от пули». Он подчеркнул, что российский лидер — первоклассный человек и поступает так, как считает верным, передает НСН. Кроме того, Экклстоун отметил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский имел достаточное желание провести диалог с Путиным, то этот диалог состоялся бы.

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