В Совфеде прокомментировали расширение списка недружественных стран

Внесенные в список недружественных стран государства не скрывают своего русофобского отношения, заявил в пятницу, 22 июля, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями».

По мнению политика, правительство России поступило абсолютно верно, расширив список недружественных стран и добавив туда Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

«Страны не скрывают своего русофобского отношения. Со своей русофобской позицией они поддерживают антироссийские санкции и создают проблемы нашим гражданам, которые туда прибывают. В частности, Грецию наши граждане любили посещать, и страна значительно пополняла свой бюджет за счет наших граждан», — отметил сенатор.

Как отметил Джабаров, все внесенные страны находятся под мощнейшим влиянием США, полной зависимости от них и стараются «по сути выполнять любое требование, которое идет от Вашингтона», в связи с чем они и определены как недружественные.

Информация о расширении списка недружественных стран появилась ранее в пятницу.

Список был утвержден в мае. В него вошли Чехия и США. Между Россией и странами Запада в середине апреля началось «дипломатическое» обострение, когда Соединенные Штаты вместе с введением очередных санкций выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально. Чехия также резко сократили численность посольства.