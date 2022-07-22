Песчаная буря накрыла китайскую провинцию Цинхай

Опубликованы кадры гигантской песчаной бури, которая накрыла китайскую провинцию Цинхай. Облако из песка и пыли прошлось по районам префектуры Хайси 20 июля, передает телеканал «Известия». По словам местных жителей, это была самая крупная песчаная буря за последние 20 лет. Некоторые жители провинции Цинхай и туристы не стали укрываться в жилищах, а стали фотографироваться на фоне песчаного облака и даже проезжать через него на автомобилях. Обошлось без пострадавших.

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