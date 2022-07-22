Первый центр высокотехнологичной медпомощи в СКФО заработает в 2025 году

В городе Кисловодск Ставропольского края в 2025 году планируют открыть первый в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) центр высокотехнологичной медпомощи. Об этом глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил в своем Telegram-канале.

«Это будет первое в СКФО медучреждение, специализирующееся на комплексном восстановлении людей, перенесших инсульт», — написал градоначальник.

Центр будет включать круглосуточный стационар на 120 коек, дневной стационар, диагностический блок, а также отделения нейрореабилитации, травматологии и ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии.

Начать строительство планируется в 2023 году, а завершить — в 2025-м. Как уточняет NewsTracker, медцентр хотят разместить в недостроенном пока здании по улице Профинтерна, вопрос его реконструкции сейчас прорабатывается.

Евгений Моисеев также добавил, что реализация проекта позволит создать в городе 400 дополнительных рабочих мест.