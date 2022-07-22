В МИЦ «Известия» обсуждают способы сохранить работоспособность мозга. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 22 июля, проходит пресс-конференция на тему: «Последствия ковида и стресс: как сохранить работоспособность мозга?»
Какие факторы сильнее всего оказывают негативное влияние на мозг современного человека? Как справиться с нарушением памяти и вернуть прежнюю умственную активность после COVID-19? Как опознать деменцию?
Участники:
- Николай Шамалов, главный внештатный специалист невролог Минздрава России (онлайн);
- Ирина Милюхина, заведующая отделением неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН (онлайн);
- Павел Балабан, научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН;
- Валерий Новоселов, врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова;
- Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова.