В МИЦ «Известия» обсуждают способы сохранить работоспособность мозга. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 22 июля, проходит пресс-конференция на тему: «Последствия ковида и стресс: как сохранить работоспособность мозга?»

Какие факторы сильнее всего оказывают негативное влияние на мозг современного человека? Как справиться с нарушением памяти и вернуть прежнюю умственную активность после COVID-19? Как опознать деменцию?

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