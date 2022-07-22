Порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее

Порт Роттердама в Нидерландах прекратил перевозки в Россию и из нее. Об этом 22 июля говорится в сообщении на сайте транспортного узла.

«В преддверии санкций по углю и нефти в последние месяцы стало меньше импортироваться российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ», — отмечается в заявлении.

Как уточняется, всё чаще компании импортируют это сырье из других стран.

Кроме того, во многих сегментах ситуация на Украине привела к существенным изменениям. Так, вырос объем перевалки сырой нефти, а нефтепродуктов — снизился.

«Например, импорт как СПГ, так и угля очень резко вырос в качестве альтернативы сокращению европейского импорта российского газа по трубопроводам», — отметили в порту.

По словам генерального директора порта Алларда Кастеля, Европа сильно зависит от энергоресурсов из России.

«Нынешняя геополитическая ситуация делает Европу очень уязвимой. Наличие энергии и сырья по разумным ценам не может считаться само собой разумеющимся», — сказал он.

В мае сообщалось, что датская транспортная компания Maersk потеряла более $700 млн после ухода из России. Тогда же руководство Maersk объявило, что 2 мая совершена последняя операция с грузом в российском порту. При этом на территории РФ остается порядка 20 тыс. контейнеров.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против РФ. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок.