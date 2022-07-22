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Депутат рады пообещал установить памятник Бандере в Приднестровье

Депутат рады Гончаренко пообещал жителям Приднестровья установить памятник Бандере в Тирасполе
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко пообещал поставить памятник пособнику гитлеровцев Степану Бандере в Тирасполе. О своем намерении он заявил в пятницу, 22 июля, после заявления властей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) о намерении добиваться независимости с последующим присоединением к России.

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«Вы там сидите спокойно, а то ваше присоединение очень быстро закончится. И закончится так, что памятник Степану Андреевичу будете ставить в Тирасполе», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

В своем обращении к народу Приднестровья украинский депутат использовал ненормативную лексику.

Ранее, в пятницу, глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Приднестровья намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума, который состоялся 17 сентября 2006 года. По его словам, независимость страны — безусловный приоритет для руководителей республики.

За день до этого посол Украины в Молдавии Марко Шевченко сказал, что Киев внимательно следит за Приднестровьем, так как видит в нем потенциальную угрозу из-за присутствия там Вооруженных сил РФ. По его словам, тираспольские лидеры не хотят каким-либо образом участвовать в военных действиях, но силы российской армии в Приднестровье подчиняются не Тирасполю, а Москве.

При этом в апреле советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев готов взять под контроль Приднестровье. Он отметил, что если Молдавия обратится к киевским властям, то военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут готовы установить контроль над непризнанной республикой.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.

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