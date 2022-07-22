Пушилин сообщил о блокировке Google в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о решении властей республики заблокировать интернет-сервисы американской корпорации Google. Об этом 22 июля он рассказал в Telegram-канале.

Пушилин обвинил Google в пропаганде терроризма и насилия в отношении русских и в особенности населения Донбасса. Он подчеркнул, что американские интернет-сервисы компании распространяют ложь и дезинформацию.

Блокировку он сравнил с изоляцией преступников от общества.

«Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей», — написал Пушилин.

Он допустил отмену запрета, если компания «вернется в русло закона, морали и здравого смысла».

18 июля суд в Москве вынес Google новый оборотный штраф в размере более 21 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент. Поводом послужили недостоверные материалы, размещенные на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google LLC, о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы РФ, а также экстремистские материалы — в частности, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

16 июня дочерняя компания Google в России подала заявление о банкротстве. В картотеке Арбитражного суда Москвы появился соответствующий документ.

В мае судебные приставы добились полного взыскания с компании Google штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного российским законодательством контента. Тогда же управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко назвал банкротство российского отделения Google результатом нежелания головной организации соглашаться с требованиями законодательства РФ.