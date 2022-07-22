Напавшие на семью в Нижнем Новгороде осуждены на сроки от 10 до 15 лет

Трое жителей Нижнего Новгорода, напавшие ночью на семью в коттедже, осуждены на сроки от 10 до 15 лет. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила региональная прокуратура.

«Суд назначил одному из соучастников наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 50 тыс. рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. Остальным – в виде лишения свободы на сроки 10 лет и 10 лет 20 дней с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок от 6 до 10 месяцев», — говорится в сообщении.

Как установлено в суде, в конце 2020 года трое злоумышленников долгое время наблюдали за частным домом в деревне Шумилово Богородского района Нижегородской области. Посчитав, что в этом доме проживает состоятельная семья, они решили совершить разбойное нападение.

Мужчины, вооруженные обрезом ружья и пистолетом, проникли в дом, где сковали хозяев наручниками и связали их скотчем. После чего они похитили более 4 млн рублей.

На выезде из Богородского района полиция задержала преступников.

15 июля сообщалось, что неизвестный расстрелял семью из пяти человек под Ростовом. Четверо погибли, одна девочка четырех лет была найдена живой, ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Днем позднее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 36-летний местный житель.