Завод «Полиуретандеталь» освоил около 1 тыс. изделий для автопрома

Производитель автозапчастей «Полиуретандеталь» из Балаково по программе импортозамещения освоил около 1 тысячи изделий для российского автопрома. Об этом агентству ТАСС сообщили 21 июля в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

«Полиуретандеталь» из Балаково специализируется на выпуске автомобильных компонентов из силиконовых смесей, а также производстве резинотехнических изделий.

В рамках программы импортозамещения завод запатентовал собственную разработку уплотнительного элемента для автомобильных узлов связанных с повышением герметичности соединяемых деталей. Также получен патент на особо прочную прокладку поддона двигателя для Lada Vesta.

«Ранее такие детали ввозили из Германии, Австрии, Турции, Польши, Чехии и Сербии. Сейчас изделия из нашего региона поступают в сервисные центры всей страны», — рассказали в министерстве.

В 2022 году помимо 2 тыс. позиций комплектующих для «АвтоВАЗа» и «КамАЗа», предприятие планирует освоить выпуск 30 новых позиций автозапчастей для иномарок: Hyundai, Kia, Toyota, Peugeot и Opel.

20 июля Белорусское предприятие по выпуску светотехники для автотранспорта «Руденск» приступила к выпуску фар для машин российского производства. Предприятие из Белоруссии заместит попавшую под санкции светотехнику от немецких, польских и французских производителей.