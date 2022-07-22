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Стали известны темы телефонных переговоров Путина и Лукашенко

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Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров 22 июля обсудили сотрудничество, международную повестку и график контактов. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

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«Главная тема — двустороннее сотрудничество. Был обсужден комплекс основных вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению», — говорится в сообщении.

Как отмечается, российский лидер проинформировал белорусского коллегу о состоявшихся переговорах в Тегеране.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку белорусского авиаперевозчика.

Также был согласован вопрос назначения нового посла Белоруссии в РФ.

«Владимира Семашко на этой должности сменяет заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции», — уточнил Telegram-канал.

О том, что состоялись переговоры президентов, стало известно ранее в этот день.

До этого, 11 июля, лидеры двух стран обсудили по телефону возможные совместные шаги по калининградскому транзиту, ход спецоперации РФ по защите Донбасса, вопросы обороны Белоруссии и России, затронули темы поставки российских энергоносителей в Европу и строительство белорусского порта в РФ.

Белорусский президент 7 июля заявил, что страна должна сделать максимум по экономической кооперации и единению с Россией, но при этом сохраняя суверенитет.

В начале июля Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия достигли образцового уровня стратегического партнерства.

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