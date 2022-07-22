Kia модернизировала компактный кроссовер Seltos

Kia официально представила компактный кроссовер Seltos, но только для южнокорейского рынка. Об этом портал Drom.ru сообщает 22 июля.

Экстерьер модели посвежел за счет легкого изменения передней и задней частей кузова. Блок-фары сохранили прежнюю форму, но получили новую графику. Внутри них установили дополнительные светодиодные сегменты дневных ходовых огней. Светотехника задней части автомобиля полностью изменена.

Из преобразований в салоне — новый цифровой щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, он выполнен единым целым с экраном медиасистемы. (также 10,25 дюйма). Вместо традиционного селектора АКП применен поворотный переключатель.

Прежний мотор объемом 1,6-литра T-GDI перенастроили. Если раньше он выдавал 177 л. с., то сейчас — 198 л. с.

Есть изменения по коробке. Теперь новой модели полагается 8-ступенчатый гидромеханический «автоматом». До рестайлинга на машине был 7-ступенчатый «робот».

Помимо традиционного мотора у нового Seltos появилась модификация с двухлитровым мотором, который работает в связке с вариатором. Тип привода машины — передний или полный.

Цена модернизированного кроссовера в Корее составит 20 620 000-26 850 000 вон в зависимости от модификации ( примерно 888 000-1 156 000 тыс. рублей). Появится ли обновленный Seltos в России — неизвестно.

19 июля Компания Kia объявила стоимость нового поколения кроссовера Sportage для российского рынка. Цена базовой версии составит 2 849 900 рублей. В РФ будет представлен автомобиль с бензиновыми моторами 150 л. с и 190 л. с.