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Kia модернизировала компактный кроссовер Seltos

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Фото: Kia
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Kia официально представила компактный кроссовер Seltos, но только для южнокорейского рынка. Об этом портал Drom.ru сообщает 22 июля.

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Экстерьер модели посвежел за счет легкого изменения передней и задней частей кузова. Блок-фары сохранили прежнюю форму, но получили новую графику. Внутри них установили дополнительные светодиодные сегменты дневных ходовых огней. Светотехника задней части автомобиля полностью изменена.

Из преобразований в салоне — новый цифровой щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, он выполнен единым целым с экраном медиасистемы. (также 10,25 дюйма). Вместо традиционного селектора АКП применен поворотный переключатель.

Прежний мотор объемом 1,6-литра T-GDI перенастроили. Если раньше он выдавал 177 л. с., то сейчас — 198 л. с.

Есть изменения по коробке. Теперь новой модели полагается 8-ступенчатый гидромеханический «автоматом». До рестайлинга на машине был 7-ступенчатый «робот».

Помимо традиционного мотора у нового Seltos появилась модификация с двухлитровым мотором, который работает в связке с вариатором. Тип привода машины — передний или полный.

Цена модернизированного кроссовера в Корее составит 20 620 000-26 850 000 вон в зависимости от модификации ( примерно 888 000-1 156 000 тыс. рублей). Появится ли обновленный Seltos в России — неизвестно.

19 июля Компания Kia объявила стоимость нового поколения кроссовера Sportage для российского рынка. Цена базовой версии составит 2 849 900 рублей. В РФ будет представлен автомобиль с бензиновыми моторами 150 л. с и 190 л. с.

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