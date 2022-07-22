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Более 260 жителей ДНР погибли с начала эскалации агрессии со стороны Украины

ДНР: за 156 дней эскалации от обстрелов ВСУ погибли 262 жителя
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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С 17 февраля от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 262 жителя Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 июля говорится в Telegram-канале ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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«По официальным данным СЦКК ДНР, <...> за 156 дней эскалации погибли 262 гражданских лица, в т. ч. 16 детей», — уточняется в сообщении.

ВСУ выпустили с 17 февраля по ДНР около 53 тыс. боеприпасов разного калибра. 2720 мирных жителей были ранены. Всего зафиксировано 6363 факта ведения огня. Из них тяжелое вооружение применялось 6033 раза.

21 июля украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР, выпустив в общей сложности восемь снарядов из двух разных населенных пунктов. В результате обстрела улицы Крупской ранен мужчина, он госпитализирован.

В тот же день в ходе обстрела поселка шахты им. Н.А. Изотова в пригороде Горловки со ВСУ скончался 19-летний молодой человек.

Как рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Сергею Хайдарову один из бойцов сил ДНР, украинские боевики собираются прикрыться гражданскими в качестве живого щита при отходе с позиций в Святогорске в ДНР. Мирным гражданам не дают покинуть город, часть из них держат на территории местного монастыря, чтобы использовать как живой щит, уточнил он.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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