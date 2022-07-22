СК возбудит уголовное дело в отношении регионального депутата за слова о ВС РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в пятницу 22 июля возбудить уголовное дело в отношении новосибирского депутата Хельги Пироговой из-за ее высказываний солдатах ВС РФ, которые погибли в ходе специальной операции на территории Украины.

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее, 18 июля, первый зампредседателя заксобрания области Андрей Панферов в открытом письме к мэру Новосибирска Анатолию Локотю и главе горсовета Дмитрию Асанцеву, опубликованному в соцсети, сообщил, что Пирогова неуважительно высказалась о погибших российских военных, добровольно вступивших в ряды Вооруженных сил России для участия в специальной операции по защите Донбасса.

Сама Пирогова уже успела удалить написанный ранее комментарий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».