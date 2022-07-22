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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 30 июля

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Росавиация решила продлить режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части РФ. Как сообщила 22 июля пресс-служба ведомства. Ограничения продлены до 30 июля.

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«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июля», — сообщили в пресс-службе.

Ограничения затронут воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты продолжат свою работу в штатном режиме, уточнили в пресс-службе Росавиации.

Ведомство также посоветовало озаботиться поиском иных маршрутов в Сочи, Москву, Ставрополь, Волгоград, а также в Минеральные воды.

Ранее, 21 июля, Росавиация рассказала, что авиабилеты на июнь-июль текущего года удалось сохранить на том же уровне, что и в 2021 году. В ведомстве добавили, что ряд авиакомпаний незначительно снизил уровень тарифов в сравнении с минувшим летним сезоном.

6 июля эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр рассказала, что сейчас самыми бюджетными курортами для россиян являются Абхазия и Калининград. Среди зарубежных направлений остается Турция, несмотря на то что цена на отдых там выросла примерно на 30–40% по сравнению с ковидным временем.

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