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Заммэра Москвы Сергунина рассказала о летних кружках и секциях для детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В 25 московских парках проходят творческие, образовательные и спортивные программы для детей. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Ребятам предлагают поиграть в футбол, познакомиться с программированием и робототехникой, научиться рисовать и танцевать и даже освоить азы китайского языка. Кружки и секции работают до конца лета», — отметила вице-мэр.

В Измайловском парке детей ждут на курс актерского мастерства, на уроки по конструированию и занятия по рисованию. Также там организуют кружок «Увлекательная наука», где покажут разнообразные опыты по химии и физике.

Научиться танцевать брейк-данс и хип-хоп предлагают на бесплатных занятиях в Гончаровском парке. Уроки проводят победители всероссийских и международных соревнований.

В сквере по Олонецкому проезду работает футбольная секция для детей от трех до шести лет. С ними занимаются тренеры международной футбольной школы «Юниор». А в Воронцовском парке проходят тренировки по зумбе для ребят от четырех до 14 лет и организуют занятия по игре на барабанах.

Ребят старше шести лет приглашают на уроки живописи в парке Дружбы. В парке «Кузьминки» проводятся занятия по йоге и уроки рукоделия, а в парке 50-летия Октября работает школа скейтбординга. В Перовском парке открыта театральная и вокальная студии.

Московская усадьба Деда Мороза организует у себя литературный кружок, арт-студию, клуб помощников Деда Мороза и творческую мастерскую.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

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