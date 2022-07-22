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Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ биатлонистки Жураускайте

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool/Mikhail Klimentyev
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Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ биатлонистки Лидии Жураускайте. Соответствующий документ опубликован 22 июля на официальном портале правовой информации.

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«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации <…> Жураускайте Лидии Михайловны, родившейся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — сказано в указе.

В октябре 2021 года Жураускайте объявила о желании перейти в сборную Литвы и выступить на зимних Олимпийских играх в 2026 году, сообщает «Спорт-Экспресс». Чтобы получить такую возможность, ей необходимо было отказаться от гражданства России. Получить паспорт Литвы она может благодаря прадеду из этой страны.

29 марта 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. В решении сообщалось, что обе организации нарушили свои гуманитарные обязательства.

Вопрос членства СБР должен быть вновь рассмотрен на конгрессе IBU 15–19 сентября 2022 года, если исполком не сделает этого раньше.

2 марта IBU принял решение временно не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к международным соревнованиям под эгидой организации. Это произошло после того, как 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Решение было связано с проведением операции РФ по защите Донбасса. В СБР заявляли, что будут отстаивать права спортсменов в суде.

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