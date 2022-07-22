Реклама
Прямой эфир
Мир
В раде предложили воровать российский транзитный газ
Мир
Выплату пенсий в Мелитопольском районе Запорожья начнут в августе
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 30 июля
Мир
Лавров заявил о готовности России наращивать партнерство с Африкой
Мир
В Минобороны РФ рассказали об охоте ВСУ за ТОС «Солнцепек»
Мир
СБУ готовит массовые зачистки нелояльных Киеву украинцев в Николаеве
Мир
МИД Приднестровья заявил о планах региона присоединиться к России
Мир
Коридор для вывоза зерна по Черному морю начнет работу в ближайшие недели
Общество
Вильфанд спрогнозировал дожди и грозы на юге России
Армия
Российские военные применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации
Политика
Правительство расширило список недружественных РФ стран

Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил о нацеленности региона на присоединение к России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики нацелены на независимость с последующим присоединением региона к Российской Федерации. Об этом 22 июля в интервью «РИА Новости» заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

Попутали берега: США решили вернуть Приднестровье Кишиневу
Вашингтон считает, что это может произойти после выборов в молдавский парламент

Он подчеркнул, что этот вектор был на протяжении всех лет существования республики и остается неизменным. По его словам, это отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года.

Игнатьев подчеркнул, что уже давно сформированы международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета, широкого признания республики, и власти не станут принимать решений в ущерб полумиллионному народу страны.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский 6 мая в своем Telegram-канале написал, что республика должна быть и будет признана, но мирным путем, за столом переговоров. По его словам, процесс «должен быть исключительно демократическим и эволюционным по своему характеру — без военных действий и потерь».

18 сентября 2006 года были опубликованы результаты референдума, проведенного в республике, согласно которым за независимость республики и последующее ее присоединение к России проголосовали 97,1% избирателей. Против высказались 2,3%. Войти в состав Молдавии были готовы лишь 3,4% приднестровцев.

Конфликт между Кишиневом и Приднестровьем начался в 1989 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022