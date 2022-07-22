Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил о нацеленности региона на присоединение к России

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики нацелены на независимость с последующим присоединением региона к Российской Федерации. Об этом 22 июля в интервью «РИА Новости» заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

Он подчеркнул, что этот вектор был на протяжении всех лет существования республики и остается неизменным. По его словам, это отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года.

Игнатьев подчеркнул, что уже давно сформированы международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета, широкого признания республики, и власти не станут принимать решений в ущерб полумиллионному народу страны.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский 6 мая в своем Telegram-канале написал, что республика должна быть и будет признана, но мирным путем, за столом переговоров. По его словам, процесс «должен быть исключительно демократическим и эволюционным по своему характеру — без военных действий и потерь».

18 сентября 2006 года были опубликованы результаты референдума, проведенного в республике, согласно которым за независимость республики и последующее ее присоединение к России проголосовали 97,1% избирателей. Против высказались 2,3%. Войти в состав Молдавии были готовы лишь 3,4% приднестровцев.

Конфликт между Кишиневом и Приднестровьем начался в 1989 году.