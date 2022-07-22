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Врач назвала опасность употребления потемневших бананов

Врач-диетолог Соломатина: в переспелых бананах завышенный уровень глюкозы
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Врач-диетолог Елена Соломатина 21 июля рассказала, почему стоит воздержаться от употребления в пищу потемневших бананов.

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Диетолог пояснила, что потемнение банана сигнализирует о начале процессов гниения фрукта.

«Совсем темные бананы — это уже всё, процессы гниения пошли, и, как любой гнилой фрукт, он негативно влияет прежде всего на печень. А это разрушение», — рассказала врач в беседе с телеканалом «Москва 24».

Соломатина также добавила, что в потемневших бананах содержится повышенное количество сахара, так что людям с диабетом или лишним весом также следует воздержаться от их употребления.

«Чем более зрелый банан, тем больше накопления сахаров. А это значит, больше повышение уровня глюкозы в крови. У бананов сама по себе калорийность высокая, и даже если нет никаких проблем с инсулином, с инсулинорезистентностью и склонностью к повышению уровня сахара в крови, всё равно: если мы не израсходуем эту энергию, она будет перерабатываться в жир», — пояснила эксперт.

Однако врач уточнила, что не стоит избегать каждого потемневшего фрукта. Если потемнение в малых количествах, то это не представляет угрозы, сообщила она. Соломатина также напомнила о том, что появление черных точек на некоторых бананах может быть обусловлено их сортом.

Тем не менее людям с повышенной чувствительностью к сахару следует употреблять более зеленые бананы, которые не будут сильно влиять на уровень глюкозы в крови.

Ранее, 21 июля, врач-диетолог Ирина Лизун рассказала «Известиям» о том, какими полезными свойствами обладает иван-чай. Специалист пояснила, что иван-чай может обладать как успокаивающими свойствами, так и тонизирующим эффектом в зависимости от приготовления напитка.

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