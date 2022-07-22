В Израиле нашли тело затянутого в воронку бассейна мужчины

Сотрудники спасательных служб Израиля обнаружили тело мужчины, которого засосало в воронку из-за обрушения дна бассейна в частном доме. Об этом 22 июля сообщило издание Times of Israel.

Инцидент произошел 21 июля вечером на территории виллы. 32-летний Клил Кимхи попал в воронку бассейна после обрушения части дна. В нее засосало двоих мужчин, но один смог выбраться.

По данным спасателей, погибший оказался в яме глубиной 13 метров.

Спасательные работы велись четыре часа.

В конце июня житель Москвы впал в кому после медитации под водой в бассейне. 36-летний посетитель был предупрежден сотрудниками клуба об опасности такого поведения. Однако он проигнорировал замечание.