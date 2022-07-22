Перевозчики просят поднять цену на проезд в автобусах Биробиджана

В Биробиджане частные перевозчики просят городские власти увеличить тариф на проезд в общественном транспорте. Они считают нужным повысить стоимость с 20 рублей до 46 рублей.

Таким образом, цена поездки может разом взлететь почти в 2,5 раза. При этом перевозчики обращают внимание на то, что тариф не повышался несколько лет, а ГСМ и запчасти заметно подорожали. Они готовы обсуждать и меньшую сумму, но удержать стоимость проезда на уровне в 20 рублей уже не получится, пишет ИА EAOMedia со ссылкой на представителей отрасли.

Перевозчики обратились с просьбой о повышении тарифа в гордуму. Комиссия по вопросам территориального общественного самоуправления и городского хозяйства рекомендовала администрации города рассмотреть этот вопрос.

Сейчас специалисты просчитывают экономически обоснованный тариф.