В ДНР открылась первая школа самбо

В Донецкой Народной Республике (ДНР) открылась первая школа самбо в рамках проекта «Самбо в школы». Помимо ознакомления с единоборством школьники республики впервые смогут участвовать и в профессиональных состязаниях. Об этом рассказал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

«Ребенку если понравится, то он может в этой же школе после уроков приходить, заниматься уже в секции сам. Приходить, где с ним будет заниматься не учитель физкультуры, а тренер из детско-юношеской спортивной школы. И тогда у него будет возможность не только ознакомиться, но и уже тренироваться, готовиться, выполнять разряды. А если получится — стать чемпионом республики и чемпионом России, а может и чемпионом мира», — сказал Елисеев журналистам на церемонии открытия школы.

Школа самбо будет работать на базе учебного заведения в поселке городского типа Мангуш. Туда уже доставили спортивный инвентарь и маты. В первый же день на занятия записались десятки детей и подростков.

Проект был реализован при поддержке Сергея Елисеева, главы ДНР Дениса Пушилина и члена попечительского совета Всероссийской федерации самбо Анатолия Якунина.

20 апреля в Донецке было подписано соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией самбо, которое предусматривает реализацию проекта в ДНР. Оно предполагает обучение детей и тренеров, обеспечение спортинвентарем и шефство над школами.

В ближайшее время в рамках проекта еще две спортивные секции появятся в Донецке. Ожидается, что со временем эта практика получит широкое распространение в регионе.