Реклама
Прямой эфир
Мир
В раде предложили воровать российский транзитный газ
Мир
Выплату пенсий в Мелитопольском районе Запорожья начнут в августе
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 30 июля
Мир
Лавров заявил о готовности России наращивать партнерство с Африкой
Мир
В Минобороны РФ рассказали об охоте ВСУ за ТОС «Солнцепек»
Мир
СБУ готовит массовые зачистки нелояльных Киеву украинцев в Николаеве
Мир
МИД Приднестровья заявил о планах региона присоединиться к России
Мир
Коридор для вывоза зерна по Черному морю начнет работу в ближайшие недели
Общество
Вильфанд спрогнозировал дожди и грозы на юге России
Армия
Российские военные применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации
Политика
Правительство расширило список недружественных РФ стран
Сюжет:

В Минобороны РФ рассказали об охоте ВСУ за ТОС «Солнцепек»

Минобороны РФ: ВСУ охотятся за ТОС «Солнцепек» из-за эффективности этих установок
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) охотятся за российскими тяжелыми огнеметными системами (ТОС) «Солнцепек» из-за их эффективности и мощности. Об этом говорится в видео, опубликованном 22 июля Министерством обороны РФ.

Как рассказал заместитель командира тяжелого огнеметного взвода Иван, за машиной и экипажами «очень много ведется охоты».

Полк дела: Авдеевка и Северск взяты в полуокружение
Освобождение этих городов вскроет оборону украинских вооруженных формирований в Донбассе, считают эксперты

«В связи с ее спецификой и уникальностью», — объяснил военнослужащий.

На представленных кадрах Минобороны показало подготовку машины к стрельбе и огонь по позициям ВСУ. Работу «Солнцепека» отличают объемные огневые взрывы, которые производят снаряды.

Как добавил военный, украинские боевики боятся термобарических реактивных снарядов ТОС, от которых нельзя укрыться в блиндаже, так как в результате удара образуется огненный шар температурой около 3 тыс. градусов Цельсия.

«Солнцепек» применяется для уничтожения укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций ВСУ. Расчеты беспилотных летательных аппаратов проводят контроль и корректировку поражаемых целей. На одной машине находятся 24 термобарических снаряда, площадь поражения ими составляет до 40 тыс. кв. метров.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны России сбили украинский вертолет Ми-8 в Николаевской области и пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

Также стало известно, что ВКС России уничтожили свыше 600 украинских боевиков, среди которых 120 иностранных наемников, в результате удара 16 июля.

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022