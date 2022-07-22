В Минобороны РФ рассказали об охоте ВСУ за ТОС «Солнцепек»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) охотятся за российскими тяжелыми огнеметными системами (ТОС) «Солнцепек» из-за их эффективности и мощности. Об этом говорится в видео, опубликованном 22 июля Министерством обороны РФ.

Как рассказал заместитель командира тяжелого огнеметного взвода Иван, за машиной и экипажами «очень много ведется охоты».

«В связи с ее спецификой и уникальностью», — объяснил военнослужащий.

На представленных кадрах Минобороны показало подготовку машины к стрельбе и огонь по позициям ВСУ. Работу «Солнцепека» отличают объемные огневые взрывы, которые производят снаряды.

Как добавил военный, украинские боевики боятся термобарических реактивных снарядов ТОС, от которых нельзя укрыться в блиндаже, так как в результате удара образуется огненный шар температурой около 3 тыс. градусов Цельсия.

«Солнцепек» применяется для уничтожения укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций ВСУ. Расчеты беспилотных летательных аппаратов проводят контроль и корректировку поражаемых целей. На одной машине находятся 24 термобарических снаряда, площадь поражения ими составляет до 40 тыс. кв. метров.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны России сбили украинский вертолет Ми-8 в Николаевской области и пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

Также стало известно, что ВКС России уничтожили свыше 600 украинских боевиков, среди которых 120 иностранных наемников, в результате удара 16 июля.

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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