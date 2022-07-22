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Депутат Рады Разумков предложил конфисковать российский газ из трубопроводов

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Украина должна начать изымать российский газ из транзитных трубопроводов, идущих через территорию страны. Это 20 июля предложил депутат, бывший спикер Верховной рады, экс глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в колонке для «Украинской правды».

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«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища», — полагает он.

По мнению Разумкова, сложилась якобы парадоксальная ситуация, когда Украина каждый день прокачивает миллионы кубов газа из России в страны Европы, а свои хранилища газовыми запасами не обеспечивает. Одновременно депутат отметил наличие у Киева обязательств по транзиту газа, которые должны быть выполнены.

В тот же день стало известно, что «Нафтогаз Украины» просит у украинского правительства субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. Для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование, отметили в компании.

В настоящее время транзит российского газа ограничивают украинские власти, которые отказались от транспортировки газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка».

В 2019 году российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили пятилетний договор о транзите газа в Европу. За это время «Газпром» обязался прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

Киев прекратил прямые закупки российского газа в 2015 году, заменив их на реверсные из Европы.

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