Депутат Рады Разумков предложил конфисковать российский газ из трубопроводов
Украина должна начать изымать российский газ из транзитных трубопроводов, идущих через территорию страны. Это 20 июля предложил депутат, бывший спикер Верховной рады, экс глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в колонке для «Украинской правды».
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища», — полагает он.
По мнению Разумкова, сложилась якобы парадоксальная ситуация, когда Украина каждый день прокачивает миллионы кубов газа из России в страны Европы, а свои хранилища газовыми запасами не обеспечивает. Одновременно депутат отметил наличие у Киева обязательств по транзиту газа, которые должны быть выполнены.
В тот же день стало известно, что «Нафтогаз Украины» просит у украинского правительства субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. Для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование, отметили в компании.
В настоящее время транзит российского газа ограничивают украинские власти, которые отказались от транспортировки газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка».
В 2019 году российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили пятилетний договор о транзите газа в Европу. За это время «Газпром» обязался прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.
Киев прекратил прямые закупки российского газа в 2015 году, заменив их на реверсные из Европы.