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В Тамбовской области начали уборку ячменя

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Сбор урожая ячменя начался в Тамбовской области. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Всего в регионе ячменем засеяно 218 тыс. га. В основном здесь возделываются кормовые сорта — зерно идет на производство кормов и комбикормов для крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птиц.

Около 20% ячменя идет на проиводство пива. Культура также используется для изготовления кваса.

Как отмечается в материале, на поля в регионе также вышла сельхозтехника по сбору озимой пшеницы и гороха. Кроме того, в Тамбовской области приступили к уборке рапса.

7 июля агроном Октябрина Ганичкина объяснила, как спасти урожай в жаркую погоду. Эксперт рассказала, что в сильную жару растениям необходимо больше влаги, но чтобы не навредить огурцам и помидорам, следует соблюдать правила полива.

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