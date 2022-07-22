Сбербанк заявил об отсутствии влияния новых санкций на его работу в России

Новые антироссийские санкции Евросоюза не окажут влияния на работу Сбербанка внутри России. Об этом 22 июля заявили в кредитно-финансовой организации.

«Новые санкции не окажут влияния на работу банка внутри страны», — говорится в комментарии Сбербанка.

Как уточняется, организация работает штатно с учетом ранее введенных ограничений.

21 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки» попадают в черный список Евросоюза. Меры приняты в рамках седьмого пакета санкций.

В тот же день ЕС утвердил седьмой пакет санкций в отношении России. В черный список объединения внесли 55 российских физических и юридических лиц, расширен список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Ранее Евросоюз отключил от межбанковской системы ряд российских банков, в числе которых Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, в рамках шестого пакета санкций против России. Помимо российских банков под санкции попал Белорусский банк развития и реконструкции. Ограничения начали действовать с 14 июня.

Как отмечали в российских кредитных организациях, это не сказалось на обслуживании клиентов внутри страны. 29 июня сообщалось, что более 50 иностранных банков из 12 стран присоединилось к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

Запад начал ужесточать санкции в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Решение о СВО последовало на фоне обострения обстановки в регионе из-за действий украинских военных.

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