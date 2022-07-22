Коридор для вывоза зерна по Черному морю начнет работу в ближайшие недели

Безопасный коридор для судов с зерном в Черном море начнет работу в ближайшие недели. Гарантии уже получены, сообщил в пятницу, 22 июля, источник «РИА Новости», знакомый с переговорами в Стамбуле.

«Надеемся, что в ближайшие недели. Гарантии получены», — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о сроках запуска коридора.

Ранее сообщалось, что соглашение между Россией, Украиной и Турцией о коридоре для экспорта украинского зерна могут подписать в эту пятницу в Стамбуле. В церемонии будут участвовать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна завершалась в Стамбуле 13 июля. За несколько дней за этого Эрдоган провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных коридоров для вывоза зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

При этом, как в конце июня подчеркивал президент РФ, Москва не препятствует вывозу украинского зерна. По словам главы государства, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу и Белоруссию.