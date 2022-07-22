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Амурский завод сэкономит 850 млн рублей благодаря нацпроекту

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
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Итоги реализации нацпроекта «Производительность» труда подвели на Амурском судостроительном заводе. Технологии бережливого производства были внедрены в корпусообрабатывающем цехе.

Специалисты подсчитали, что используемые решения позволят предприятию экономить около 850 млн рублей в год, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональное правительство.

Первые показатели были представлены на итоговом заводском совещании. Выяснилось, что время протекания процесса подготовки металла для изготовления секций снизилось на 32%, объем незавершенного производства уменьшился на 45%. Выработка в тоннах на человека повысилась на 31%. Ключевым достижением процесса оптимизации стало увеличение скорости предварительной обработки металла на 30%.

По словам директора по развитию АСЗ Дмитрия Гребенюка, весь поток строительства корабля начинается непосредственно с корпусообрабатывающего цеха. Поэтому было принято решение начать внедрение бережливых технологий именно с него: там разбили производство деталей по потокам, переместили оборудование, закрепили за ним определенные детали. Также была разработана новая система маркировки деталей. Время маркировки тоже сократилось — более чем в 4 раза.

Агентство уточняет, что нацпроект «Производительность труда» реализуется в Хабаровском крае с 2021 года. Воспользоваться мерами господдержки по нему могут средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, а также все системообразующие компании федерального перечня независимо от вида деятельности. Выручка должна быть от 400 млн рублей, а доля иностранного участия в уставном капитале — не более 50%.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводятся работы по ремонту аварийных мостов. Восстановление ведется в Комсомольском, Ульчском, Николаевском, Солнечном, Аяно-Майском, Бикинском, имени Лазо, имени Полины Осипенко и Охотском районах.

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