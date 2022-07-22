Карта спецоперации на Украине 22 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки HIMARS.

Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорск ДНР, ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники.

Также сбиты 12 беспилотников, поражено шесть пунктов управления, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.